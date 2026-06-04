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Политика

В МИД сообщили о работе по созданию трибунала над украинскими военными преступниками

Мирошник: в России уже идет работа над созданием трибунала для Киева
Руслан Кривобок/РИА Новости

В России ведется работа над созданием трибунала для украинских военных преступников. Об этом посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник рассказал газете «Известия».

Он указал, что украинская сторона совершает военные преступления в зоне юрисдикции российской правовой системы — на конституционных территориях РФ, на прифронтовых территориях. Россия сейчас вполне располагает собственными судебно-правовыми возможностями для привлечения к ответственности тех, кто нарушает нормы и принципы международного гуманитарного права и совершает военные преступления. При этом другие государства могли бы выступить гарантами того, что процедура справедливого суда соответствует определенным нормам.

Мирошник пояснил, что список возможных подсудимых для будущего трибунала уже формируется в рамках уголовных дел, которые расследуют российские правоохранительные и следственные органы. В число возможных подсудимых могут войти не только непосредственные исполнители и командиры подразделений, но и высшие украинские чиновники и политики, создававшие условия для геноцида на территории страны.

28 апреля в Совфеде заявили, что Зеленского ждет «Донбасский международный трибунал».

Ранее в Госдуме предсказали передачу Зеленского России.

 
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