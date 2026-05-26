Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Госдуме предсказали передачу Зеленского России

Картаполов: Запад сам отдаст Зеленского России, когда он исчерпает свой ресурс
Hayk Baghdasaryan/Photolure/Reuters

Западные страны сами передадут президента Украины Владимира Зеленского в руки России, когда он исчерпает свой ресурс. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью ТАСС.

«Когда в Зеленском пропадет нужда, а она скоро пропадет, Запад не то что его отдаст, они сами его и привезут», — уверен Картаполов.

По его мнению, когда придет время, страны Запада постараются максимально отстраниться от Зеленского. Картаполов считает, что они не будут разбираться с ним самостоятельно, а «с удовольствием сделают это нашими руками».

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Зеленского ждет трибунал после победы России в специальной военной операции (СВО). Парламентарий указал, что сегодня конфликт на Украине остается единственной причиной, почему Зеленский до сих пор находится у власти.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ранее объяснил, почему российские спецслужбы до сих пор не устранили Зеленского. Военный аналитик считает, что по определенным причинам этого не было сделано. Коротченко допустил, что возможно из украинского лидера не хотели делать «мученика» или он должен продемонстрировать свою полную несостоятельность.

Ранее Медведев назвал Зеленского «вонючим псом».

 
Теперь вы знаете
Мощные паводки на юге России, вспышка тяжелой инфекции и длинный отпуск. Что нового к утру 26 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!