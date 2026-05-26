Западные страны сами передадут президента Украины Владимира Зеленского в руки России, когда он исчерпает свой ресурс. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью ТАСС.

«Когда в Зеленском пропадет нужда, а она скоро пропадет, Запад не то что его отдаст, они сами его и привезут», — уверен Картаполов.

По его мнению, когда придет время, страны Запада постараются максимально отстраниться от Зеленского. Картаполов считает, что они не будут разбираться с ним самостоятельно, а «с удовольствием сделают это нашими руками».

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Зеленского ждет трибунал после победы России в специальной военной операции (СВО). Парламентарий указал, что сегодня конфликт на Украине остается единственной причиной, почему Зеленский до сих пор находится у власти.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ранее объяснил, почему российские спецслужбы до сих пор не устранили Зеленского. Военный аналитик считает, что по определенным причинам этого не было сделано. Коротченко допустил, что возможно из украинского лидера не хотели делать «мученика» или он должен продемонстрировать свою полную несостоятельность.

Ранее Медведев назвал Зеленского «вонючим псом».