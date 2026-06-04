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Политика

Премьер Латвии выступил с необычным призывом из-за украинских БПЛА

LETA: премьер Латвии призвал граждан отдыхать в Латгалии, несмотря на ЧП с БПЛА
Global Look Press

Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс предложил жителям страны ездить на отдых в Латгалию, столкнувшуюся с проблемами из-за инцидентов с украинскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщает LETA.

По словам премьера, если жители Латвии будут проводить отпуска в Латгалии, то местные жители смогут почувствовать поддержку остального общества.

Кулбергс также пообещал, что отправится в регион вместе с семьей на отдых, как только у него выдастся свободный день.

Кулбергс пожаловался, что инциденты с дронами создают огромные проблемы для туризма, фермерства, предпринимательства и других отраслей латвийской экономики.

До этого президент Латвии Эдгар Ринкевич призвал Европейский союз оказать финансовую помощь странам, которые пострадали от инцидентов с украинскими беспилотниками. Ринкевич рассказал, что лидеры прибалтийских стран подняли вопрос о дополнительной поддержке на недавней встрече с представителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и теперь ожидают «конкретных предложений».

Ранее власти Румынии вызвали посла России после падения БПЛА.

 
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