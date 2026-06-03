Иран заявил о невозможности игнорировать значение «Хезболлы»

Шиитское движение «Хезболла» является неотъемлемой частью Ливана, и это нельзя игнорировать. Об этом в интервью панарабскому телеканалу Al Mayadeen заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

По его словам, мир должен признать, что «Хезболла» представляет собой часть политической, социальной и культурной реальности Ливана. И никто не может игнорировать этот факт.

Глава МИД отметил, что Израиль одновременно с войной против Ирана расширил войну против «Хезболлы» и усилил атаки на Ливан. Исламская Республика считает, что война в регионе закончится тогда, когда она закончится и в Ливане. Это четкая позиция Тегерана.

1 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о достигнутом соглашении о прекращении огня в Ливане, которое было согласовано с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и руководством движения «Хезболла».

В этот же день «Хезболла» подтвердила свое согласие на предложение о взаимном прекращении огня с Израилем.

Ранее Иран поставил ультиматум США.