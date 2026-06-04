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Политика

Захарова заявила, что соглашение США и Армении по редкоземам дожно насторожить армян

Захарова: соглашение о редкоземах с Арменией раскрывает истинные интересы США
Сергей Гунеев/РИА Новости

Соглашение между Вашингтоном и Ереваном о редкоземельных минералах должно насторожить население Армении, поскольку указывает на истинные интересы Соединенных Штатов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Она подчеркнула, что заключенный между США и Арменией рамочный документ по редкоземельным ископаемым со всей ясностью показывает, где находятся истинные интересы Соединенных Штатов. Поэтому это должно настораживать и настораживает самих граждан Армении.

26 мая государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали соглашение по критическим минералам и редкоземельным металлам.

Редкоземельные металлы (или элементы, РЗЭ) — это группа из 17 химических элементов: скандий, иттрий и 15 лантаноидов. Они востребованы в энергетике, микроэлектронике, металлургии, машиностроении, в наукоемких и ядерных технологиях, в том числе в производстве вооружений, аэрокосмического оборудования и медицинской техники.

Ранее Шойгу объяснил, почему Россия не будет финансировать выход Армении из кризиса.

 
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