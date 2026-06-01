Бывший вице-премьер Сербии усомнился в желании ЕС вести настоящий диалог с РФ

Белград не уверен, что европейские страны заинтересованы в настоящем диалоге с Москвой и назначении посредника для него. Об этом в ходе интервью для ТАСС заявил бывший вице-премьер Сербии Александар Вулин.

«Я не уверен, что европейцы действительно хотят вести настоящий диалог с Россией. Зачем им тогда нужен посредник? Почему бы им не поговорить с [министром иностранных дел РФ Сергеем] Лавровым на официальном уровне? Почему бы им не попросить президента [РФ Владимира] Путина поговорить с ними на официальном уровне?» — задался вопросом экс-заместитель главы сербского правительства.

Он также поинтересовался, кто вообще является представителем Европейского союза (ЕС).

По словам Вулина, политики в Европе говорят именно о проведении переговоров с Россией, а не возобновлении диалога. Они делают соответствующие заявления, несмотря на то, что ЕС и Москва официально не находятся в состоянии войны.

«Возможно, Европа находится в какой-то негласной войне против России», — предположил бывший вице-премьер.

Он добавил, что сейчас европейским государствам нужен «открытый диалог» с РФ. И так как существует «обычный дипломатический канал», посреднику в этом процессе нет места.

29 мая Путин указал, что ЕС должен сам выбрать переговорщика для коммуникации с Россией. До этого он отмечал, что для Москвы предпочтительным кандидатом на эту позицию является бывший глава немецкого правительства Герхард Шредер. Однако в Европе это заявление восприняли как положительно, так и отрицательно.

Ранее в Кремле сочли положительным сам факт поиска переговорщика с РФ внутри ЕС.

 
