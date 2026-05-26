Российские вузы сократят число платных мест

Платные места в вузах сократят на 47 тысяч для юристов и экономистов
Минобрнауки в этом году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тыс. по 40 направлениям, сообщила «Парламентская газета». Это коснется специальностей, которые сейчас «не очень востребованы на рынке труда».

Экономистов станет меньше на 15,6% (7300 мест), управленцы сократятся на 17,1% (7400 мест), юристы — на 17,9% (13,9 тыс. мест). Кроме того, сокращены коммерческие места на государственном и муниципальном управлении — на 3400 мест, на рекламе и связях с общественностью — на 2300 мест.

Сокращены преимущественно очно-заочная и заочная формы обучения. Учитывались средний балл ЕГЭ, профильность вуза, наличие в регионе учебных заведений, ведущих подготовку по тем же направлениям, а также численность иностранных студентов.

«Мы ставили себе задачу в соответствии с поручением президента отрегулировать это на тех направлениях и специальностях, которые сегодня рынком труда не востребованы», — сказал исполняющий обязанности директора департамента госполитики в сфере высшего образования Минобрнауки России Даниил Грамотин.

До этого вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что абитуриенты в новом учебном году получат 880 тыс. бюджетных мест по программам среднего профессионального образования (СПО) и более 620 тыс. — по программам высшего образования.

Ранее в России вырос спрос на «немодных» специалистов среднего звена.

 
