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Политика

В Госудме предложили отдавать заброшенные дома в селах новым владельцам

В Госдуме предложили раздавать бесхозные дома в селах с условием восстановления
Efrem Lukatsky/AP

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» направили главе Минстроя Иреку Файзуллину предложение внедрить механизм передачи права собственности на заброшенные жилые дома в селах новым владельцам, но с условием восстановления жилья. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

В документе говорится, что для реализации такой инициативы необходим «законодательный механизм», который должен распространяться на дома, которые находятся в муниципальной собственности или перешли в нее в законном порядке.

Депутаты считают, что такое решение поможет муниципалитетам снизить число заброшенных домов и сократить расходы на их содержание и снос непригодных активов без избыточной бюджетной нагрузки. Кроме того, идея с реализацией такой программы вовлечет граждан в развитие сельских территорий и повысит привлекательность проживания в селах, считают парламентарии.

До этого зампред комитета Госдумы по экономическому развитию Михаил Делягин предложил в рамках Стратегии пространственного развития РФ разработать отдельную программу «От села к селу», которая должна решить вопрос строительства дорог между малыми населенными пунктами соседних регионов.

Ранее в Госдуме предложили усилить контроль за капитальным ремонтом домов.

 
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