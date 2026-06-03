Переговоры Путина и Самии Сулухи Хасан завершились

Президент России Владимир Путин и лидер Танзании Самия Сулуху Хассан завершили переговоры в Кремле, они длились почти 4 часа. Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер Танзании посетила Россию с государственным визитом, который продлится с 3 по 5 июня.

Данный государственный визит стал первым зарубежным выездом Хассан после ее переизбрания в октябре 2025 года. Лидер Танзании также примет участие в ПМЭФ и российско-танзанийском бизнес-диалоге.

Хассан выиграла президентские выборы, набрав 97,66% голосов и 3 ноября 2025 года вступила в должность. Таким образом она была переизбрана на пост, который заняла в 2021 году, после ее предшественника Джона Магуфули, при котором она была вице-президентом.

29 мая президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине. Контакты между сторонами сохраняются, российская сторона готова к диалогу.

Ранее Путин заявил об активизации важных экономических переговоров с Индией.