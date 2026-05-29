Путин заявил об активизации важных экономических переговоров с Индией

Путин: переговоры о свободной торговле между ЕАЭС и Индией активизировались

Президент РФ Владимир Путин заявил, что круг преференциальных партнеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС) расширяется из года в год. Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) в расширенном составе транслирует Sputnik Беларусь.

Российский лидер отметил, что к 2025 году были заключены торговые соглашения с Монголией, ОАЭ и Индонезией, а также активизировались переговоры с Индией. Путин сделал акцент на том, что поддерживает проекты решений по запуску работы над договоренностями по либерализации торговли с новыми перспективными партнерами.

«Со своей стороны ЕАЭС неизменно открыт к взаимовыгодному и равноправному сотрудничеству с конструктивно настроенными странами и объединениями», --добавил Путин.

Президент России также подчеркнул, что в странах ЕАЭС постепенно формируется полноценное единое экономическое пространство. По словам главы государства, ключевые макроэкономические показатели государств-участников ЕАЭС демонстрируют положительную динамику.

ЕАЭС — это международная организация региональной экономической интеграции, созданная для обеспечения свободы перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Деятельность направлена на координацию экономической политики стран-участниц. Членами ЕАЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Ранее в Кремле высказались о расширении состава участников ЕАЭС.