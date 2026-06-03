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Политика

Суд в Калининградской области приговорил литовца к сроку за перевозку гашиша

Гражданин Литвы получил 15 лет колонии в Калининграде за перевозку 70 кг гашиша
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Гражданина Литвы признали виновным в незаконном перемещении через границу крупной партии гашиша с целью последующего сбыта на территории Калининградской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со сыылкой на пресс-службу суда Калининградской области.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

Установлено, что гражданин Литвы по просьбе знакомого согласился перевезти наркотики в январе текущего года в Калининградскую область за €40 тысяч, получив в качестве аванса €2 тысячи и 65 тысяч рублей.

На автомобиле Opel, где было спрятано более 70 кг гашиша, 52-летний мужчина прибыл из Испании, где проживал, в Польшу, а затем перевез наркотики в МАПП «Мамоново-2», где тайники были обнаружены при досмотре.

Суд установил, что осужденный действовал совместно с неустановленными лицами. Гражданин Литвы осужден по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотиков в особо крупном размере группой лиц) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере группой лиц).

2 июня в управлении МВД по Удмуртии заявили, что беременную жительницу Ижевска и ее знакомого заподозрили в работе на наркошоп. 27-летнего мужчину и его 42-летнюю знакомую задержали на улице Тимирязева. В сумке у последней сотрудники правоохранительных органов обнаружили пакеты со свертками. Выяснилось, что женщина находится на девятом месяце беременности и ранее уже отбывала наказание за подобные преступления.

Ранее психиатр назвала главные признаки, выдающие в человеке наркомана.

 
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