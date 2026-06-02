Психиатр назвала главные признаки, выдающие в человеке наркомана

Психиатр Алексеева: при наркомании у человека часто усиливается скрытность

Резкие изменения в поведении близкого человека или коллеги часто вызывают тревогу, но далеко не всегда понятно, где граница между стрессом и возможным употреблением психоактивных веществ. Об этом «Газете.Ru» рассказала Марина Алексеева, психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас».

Основной ориентир — не отдельные симптомы, а характер и динамика изменений. Раздражительность, замкнутость или смена круга общения сами по себе не доказывают употребление. Гораздо важнее, насколько резко меняется поведение и затрагивает ли это сразу несколько сфер жизни.

«Если человек становится «другим» — меняется не только настроение, но и привычки, режим, реакции, — это повод обратить внимание на ситуацию в целом», — поясняет Алексеева.

При формировании зависимости изменения носят системный характер. Снижается интерес к привычной деятельности, ухудшается концентрация, нарушается сон, меняется отношение к работе и обязанностям. Часто усиливается скрытность: человек избегает прямых разговоров, становится менее доступным.

Такие изменения связаны с биохимическими процессами. Употребление психоактивных веществ влияет на баланс дофамина, глутамата и ГАМК, что отражается на эмоциональном состоянии. Человек испытывает резкие перепады настроения, внутреннее напряжение или периоды неестественной активности, сменяющиеся апатией.

Меняется и логика поведения: человек становится менее последовательным, нарушает договоренности, теряет контроль над временем. В работе — срыв сроков и снижение качества, в личной жизни — отдаление от близких.

Прямые обвинения и попытки «вывести на признание» редко приводят к результату. Давление усиливает защитную реакцию, человек становится еще более закрытым.

«Важно говорить не в формате обвинений, а через наблюдение: «я вижу, что ты изменился», «меня это беспокоит». Такая форма снижает сопротивление и позволяет сохранить контакт», — объясняет врач.

Если подозрения сохраняются, следующий шаг — предложить обратиться к специалисту. Лучше предлагать помощь, а не требовать объяснений.

Даже если употребление не подтверждается, сами изменения поведения уже являются сигналом неблагополучия. За этим может стоять стресс, выгорание или другие проблемы.

«Контроль и давление разрушают доверие, а без доверия невозможно помочь. Важно не пропустить момент, когда поддержка действительно может изменить ситуацию», — заключает Алексеева.

