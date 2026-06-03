В МИД РФ заявили о недопустимости втягивания региона Персидского залива в войну

Захарова: важно не допустить разрушительной войны в регионе Персидского залива

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о недопустимости дальнейшего втягивания региона Персидского залива в разрушительную войну. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Важно не допустить дальнейшего втягивания региона в разрушительную войну», — сказала Захарова, отвечая на вопрос СМИ об очередном обмене ударами между США и Ираном в зоне Персидского залива.

По ее словам, Россия весьма обеспокоена эскалацией конфликта, «спровоцированного военной агрессией США и Израиля против Ирана».

Утром 3 июня Иран при помощи беспилотников и ракет атаковал международный аэропорт Кувейта. В Минобороны страны заявили, что это привело к значительному материальному ущербу и ранению нескольких человек.

В Тегеране заявили, что Кувейт и Бахрейн, который также подвергся ударам, предоставляли США территории для ударов по Исламской Республике.

Ранее США нанесли удар вблизи иранского города Бендер-Аббасс