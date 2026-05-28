Иран нанес ответный удар по авиабазе США

КСИР: Иран атаковал авиабазу США после удара у Бендер-Аббаса

Иранский КСИР (Корпус стражей исламской революции) атаковал американскую авиабазу после удара США поблизости от портового города Бендер-Аббас, передает Asharq News.

«Любые дальнейшие атаки США вызовут более решительный ответ», — заявили в КСИР и добавили, что США несут ответственность за последствия.

В ночь на 28 мая Reuters со ссылкой на американского чиновника передал, что США нанесли новые удары по военному объекту Ирана. Цель атаки якобы угрожала ВС США и коммерческим судам в Ормузском проливе.

Вскоре журналист портала Axios Барак Равид уточнил, что ВС США уничтожили иранскую установку для запуска БПЛА и четыре беспилотника-камикадзе. По словам американского чиновника, Исламская Республика запустила четыре дрона-камикадзе по военному кораблю Соединенных Штатов и торговому судну.

Ранее в Иране пригрозили США прорывом блокады и выходом из договора о ядерном оружии.