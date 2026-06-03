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Политика

Захарова заявила, что антироссийские санкции ударили по Британии

Захарова: санкции против РФ разогнали цены в Британии, за что расплачиваются британцы
Сергей Гунеев/РИА Новости

Антироссийские санкции разогнали цены в Великобритании до уровня галопирующей инфляции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале .

При этом расплачиваться за такую политику вынуждены не депутаты парламента, а простые британцы, добавила она.

«Поддержанная война разогнала их до уровня галопирующей инфляции. Только расплачиваются за ошибки не лорды и члены Палат общин, а семьи, которые сидят в темноте», — сказал он.

До этого Захарова заявила, что правительству Великобритании пора вызывать себе санитаров. Так она отреагировала на введение Лондоном санкций против психиатрической больницы в РФ.

11 мая Лондон объявил о введении новых ограничений в рамках антироссийских санкций. В список добавили 85 лиц и организаций. Под ограничения в том числе попали Севастопольский государственный университет, клиническая психиатрическая больница № 5 Симферополя, детский оздоровительный пансионат «Россия» и др.

Ранее Захарова назвала «безумным ритуалом» новый пакет санкций ЕС против России.

 
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