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Политика

Уходящий глава минобороны Дании вручил преемнику символичный подарок

Уходящий глава МО Дании подарил преемнику самолет Lego, заявив о старых бортах
Geert Vanden Wijngaert/AP

Уходящий с поста министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен вручил преемнику Йеппе Бруусу самолет-конструктор Lego. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

Поульсен объяснил свой подарок тем, что Бруусу, работая в датском правительстве, придется столкнуться с проблемой изношенных правительственных бортов.

«Но не нужно бояться. Министр обороны предложил решение: он дарит Йеппе Бруусу самолет-конструктор Lego», — говорится в сообщении телеканала.

По данным источника, подарок своей преемнице преподнесла и уходящая с поста министра экономики Стефани Лосе. Она напомнила Пие Ольсен Дюр о том, что «спрос на деньги очень велик» из-за большого дефицита бюджета в стране. В связи с этим она подарила преемнице денежное дерево из конструктора Lego.

В свою очередь уходящий министр по делам городов, сельских районов и церквей Мортен Далин подарил новому главе ведомства Сигне Мунк лодку-конструктор Lego, поскольку, будучи министром, ей придется «чаще бывать вдали от своих детей».

24 марта в Дании прошли досрочные парламентские выборы. Они были назначены на семь месяцев раньше срока на фоне «гренландского кризиса» и геополитической напряженности, связанной с претензиями США на Гренландию. Победу одержали социал-демократы, набрав 21,8% голосов.

После выборов возникли сложности с формированием правительства, поскольку ни один из кандидатов в премьеры не набрал большинства для формирования кабинета. Переговоры по формированию правительства длились больше месяца и стали самыми продолжительными в истории королевства. В итоге Метте Фредериксен осталась премьером Дании на третий срок.

Ранее премьер Дании сообщила о работе над «жизнеспособным решением» по Гренландии.

 
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