Премьер-министр Дании объявила о досрочных выборах

BBC: премьер Фредериксен объявила о досрочных выборах в парламент Дании
Ludovic Marin/AP

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о досрочных выборах, которые должны состояться 24 марта. Об этом сообщает BBC.

Предполагается, что решение о переносе выборов с 31 октября на весну принято из-за роста поддержки возглавляемой Фредериксен Социал-демократической партии (СДП) после угроз президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

«Нам надо определить характер наших отношений с США и надо вновь перевооружиться, чтобы на нашем континенте был мир», — сказала премьер-министр.

В конце января газета Politico писала, что рейтинг Фредериксен и СДП взлетел после угроз Трампа аннексировать Гренландию. Как пишут авторы публикации, премьера Дании «от политического забвения» спас именно Трамп. Согласно результатам опроса датской консалтинговой компании Megafon, партию Фредериксен поддержали 22,7% респондентов. В случае выборов она бы получила 41 из 179 мест в парламенте.

Журналисты задались вопросом, назначит ли Фредериксен выборы в ближайшее время, чтобы воспользоваться политическим преимуществом.

Ранее премьер Дании призвала «развязать руки» Украине для ударов по России.

 
