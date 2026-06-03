Захарова рассказала, как в МИД используют искусственный интеллект

Захарова: в МИД РФ используют технологии ИИ для создания фото- и видеоматериало

В МИД России используют технологии искусственного интеллекта для создания фото- и видеоматериалов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Что касается МИД, мы уже давно маркируем наш контент (созданный при помощи ИИ - ред.), и мы уже знаем, что это не только для нас, но и для всех», — сказала она.

Технологии ИИ используют в ведомстве для создания фото, в том числе коллажей, а также коротких видео.

3 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Захарова пообщалась с членами делегации Германии, в том числе с членом парламента из партии «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером.

До этого она заявила, что участие представителя США в ПМЭФ является возвращением к цивилизованному способу общения двух стран. По ее словам, общаться и дискутировать на форумах — это цивилизованный способ, а не то, чем Соединенные Штаты занимались «под гнетом ультралиберальной повестки все это время».

Ранее Захарова вспомнила историю с Макроном из-за ложечки для сахара на ПМЭФ.