Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Захарова рассказала, как в МИД используют искусственный интеллект

Захарова: в МИД РФ используют технологии ИИ для создания фото- и видеоматериало
Сергей Гунеев/РИА Новости

В МИД России используют технологии искусственного интеллекта для создания фото- и видеоматериалов. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«Что касается МИД, мы уже давно маркируем наш контент (созданный при помощи ИИ - ред.), и мы уже знаем, что это не только для нас, но и для всех», — сказала она.

Технологии ИИ используют в ведомстве для создания фото, в том числе коллажей, а также коротких видео.

3 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Захарова пообщалась с членами делегации Германии, в том числе с членом парламента из партии «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером.

До этого она заявила, что участие представителя США в ПМЭФ является возвращением к цивилизованному способу общения двух стран. По ее словам, общаться и дискутировать на форумах — это цивилизованный способ, а не то, чем Соединенные Штаты занимались «под гнетом ультралиберальной повестки все это время».

Ранее Захарова вспомнила историю с Макроном из-за ложечки для сахара на ПМЭФ.

 
Теперь вы знаете
90 дней до курорта. Как за лето накопить на отпуск у моря
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!