Захарова на полях ПМЭФ поговорила с немецким депутатом на его родном языке

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пообщалась с членами делегации Германии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет ТАСС.

В частности, у дипломата состоялась беседа с членом парламента из партии «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером. О чем именно разговаривали Захарова и зарубежный политик, не уточняется. Известно лишь, что разговор был на немецком языке.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в период с 3 по 6 июня. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира. В том числе форум решила посетить официальная делегация США. Представители Вашингтона не приезжали на ПМЭФ с 2018 года. Комментируя ситуацию, Захарова отметила, что присутствие американских делегатов на Петербургском международном экономическом форуме можно воспринять как возвращение к цивилизованному способу общения между РФ и Соединенными Штатами.

Ранее в Кремле обозначили главную тему предстоящего выступления Путина на ПМЭФ.