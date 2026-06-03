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Политика

Захарова на полях ПМЭФ поговорила с немецким депутатом на его родном языке

Захарова пообщалась с немецким депутатом Фронмайером на полях ПМЭФ
IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова пообщалась с членами делегации Германии на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пишет ТАСС.

В частности, у дипломата состоялась беседа с членом парламента из партии «Альтернатива для Германии» Маркусом Фронмайером. О чем именно разговаривали Захарова и зарубежный политик, не уточняется. Известно лишь, что разговор был на немецком языке.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в период с 3 по 6 июня. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, свое участие в мероприятии подтвердили около 20 тыс. человек из более чем 100 государств мира. В том числе форум решила посетить официальная делегация США. Представители Вашингтона не приезжали на ПМЭФ с 2018 года. Комментируя ситуацию, Захарова отметила, что присутствие американских делегатов на Петербургском международном экономическом форуме можно воспринять как возвращение к цивилизованному способу общения между РФ и Соединенными Штатами.

Ранее в Кремле обозначили главную тему предстоящего выступления Путина на ПМЭФ.

 
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