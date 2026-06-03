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Политика

Захарова назвала цивилизованным способом общения присутствие США на ПМЭФ

Захарова: участие США в ПМЭФ — возвращение к цивилизованному общению с РФ
Станислав Красильников/РИА Новости

Участие представителя США в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) является возвращением к цивилизованному способу общения двух стран. Такое мнение высказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, общаться и дискутировать на форумах — это цивилизованный способ, а не то, чем Соединенные Штаты занимались «под гнетом ультралиберальной повестки все это время».

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в ПМЭФ. Делегацию возглавит председатель комиссии по изящным искусствам администрации США Родни Мимс Кук. Он выступит на сессии «Россия и США. Диалог культур».

XXIX Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026) пройдет в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» с 3 по 6 июня.

В прошлом году ПМЭФ собрал делегатов из 144 государств, результатом чего стало подписание 1084 соглашений на общую сумму, превышающую 6,3 триллиона рублей.

Ранее Кирилл Дмитриев увидел в составе гостей ПМЭФ провал глобалистов.

 
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