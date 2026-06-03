В Совфеде усомнились в необходимости переговоров с Украиной после удара по автобусу

Удар ВСУ по рейсовому автобусу, шедшему по маршруту Москва – Симферополь, в результате которого погибли восемь человек, говорит о том, что Украина – террористическое государство. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.



«Они сегодня взорвали рейсовый автобус, который шел в Симферополь. Погибли уже восемь человек. Что это такое? У них нет других целей, никаких военных целей нет, все цели гражданские: различные бензовозы, общежития, сегодня автобус. Даже частные машины — гоняются за ними. Это говорит, что это государство стало государством-террористом. Террористическое государство со всеми вытекающими последствиями. Какие переговоры можно вести с террористами?», — сказал он.



Ночью 3 июня в Енакиево в ДНР украинский дрон атаковал рейсовый автобус Москва — Симферополь. В настоящий момент известно о восьми погибших и 11 раненых пассажирах, десять из которых госпитализированы, одному человеку оказали помощь амбулаторно.



Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник назвал терактом удар ВСУ по автобусу. По его словам, Россия даст на это жесткий военный ответ.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.