Мирошник назвал терактом удар ВСУ по автобусу Москва – Симферополь в ДНР

Удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР, который выполнял маршрут Москва – Симферополь, в результате которого погибли семь человек, является террористическим актом Киева. Такие действия требуют международной оценки, что не отменяет жесткого военного ответа со стороны России. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.



«В любом случае, это военное преступление, которое совершено в нарушение существующих норм международного гуманитарного права. Те действия, которые предприняты Киевом, безусловно, можно охарактеризовать исключительно как террористический акт, за которым следуют попытки не только убивать или калечить гражданское население, но и запугивать его. Плюс стремление всячески блокировать логистические гражданские потоки, создавая серьезные проблемы для перемещения гражданского населения и снабжения территорий», — подчеркнул дипломат.



По словам Мирошника, удар по автобусу в ДНР, является продолжением «череды событий, которая разворачивается на протяжении уже последних недель, когда Киев максимально стремится наносить удары по гражданским объектам».



«В данном случае сейчас мы, как министерство иностранных дел, соберем все необходимые данные, которые будут предоставлены нашими дипломатами, представляющими Россию на международных площадках. Данные будут вынесены на обсуждение, потому что такого рода действия с массовым гибелью и травмированием гражданского населения требуют в первую очередь международной оценки, что, в свою очередь, не отменяет жесткого военного ответа на действия, которые сегодня предпринимаются нацистским режимом Киева», — сказал посол.



Несколько человек погибли во время атаки беспилотника ВСУ на рейсовый автобус в Донецкой народной республике. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.



Инцидент произошел в Енакиево. По словам губернатора, ранним утром 3 июня ударный БПЛА атаковал автобус, который следовал по маршруту Москва — Симферополь.



Предварительно, жертвами атаки стали семь гражданских. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал в результате падения обломков дрона.