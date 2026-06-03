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Политика

Рябков раскрыл, в каком случае Россия может использовать ядерное оружие

Рябков: Россия может ответить агрессору при помощи ядерных средств
MFA Russia/Global Look Press

Посягательства агрессоров на территориальную целостность РФ могут привести к использованию российского ядерного оружия. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Наверное, сигнал от этих документов сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств», — подчеркнул дипломат.

По словам Рябкова, это предупреждение, и к данному вопросу нужно относиться максимально серьезно, не пытаться испытать на себе решимость России защищаться всеми средствами, которые имеются в распоряжении Москвы.

1 июня член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что в случае явной угрозы России со стороны НАТО армия страны атакует любые средства, являющиеся носителями ядерного оружия.

По словам парламентария, возможности для этого есть, и в случае явной агрессии против России в первую очередь удар будет нанесен по шахтным баллистическим ракетам, расположенным во Франции, а также по любым носителям ЯО, включая атомные подводные лодки Великобритании с баллистическими ракетами, оснащенными ядерными боеголовками.

Ранее Шойгу рассказал, какой эффект дало размещение ядерного оружия в Белоруссии.

 
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