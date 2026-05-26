Шойгу рассказал, какой эффект дало размещение ядерного оружия в Белоруссии

Шойгу: размещение ЯО и «Орешника» в Белоруссии усилило сдерживание Запада
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем заявил, что размещение российского нестратегического ядерного оружия и ракет «Орешник» в республике заметно усилило сдерживающий эффект в отношении Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Шойгу, это решение было принято президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Он также отметил, что достигнутый эффект стоит регулярно закреплять. Российско-белорусское военное и военно-техническое сотрудничество развивается по всем направлениям, в том числе благодаря политике коллективного Запада, добавил Шойгу.

С 19 по 21 мая Россия и Белоруссия провели совместные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях войны. На Западе эти маневры вызвали беспокойство: многие эксперты расценили их как «сигнал» со стороны Москвы. В белорусском минобороны подчеркнули, что это плановые учения, которые «не направлены против третьих стран и не несут угрозы безопасности в регионе». Что за учения сейчас проходят и о чем они «сигнализируют» странам Запада — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шойгу заявил, что НАТО открыто проводит учения против ОДКБ.

 
