Белоусов проинспектировал работу группировки «Запад»

МО: Белоусов поручил группировке «Запад» наращивать эффективность ударов БПЛА

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад», а также заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности. Об этом сообщили в Минобороны.

Минобороны сообщило, что командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил Белоусову о действиях войск на линии соприкосновения и о действиях противника. В докладе были упомянуты особенности использования ударных беспилотников, а также дронов для снабжения штурмовых групп. Министр обороны поручил повысить эффективность применения ударных дронов и ускорить продвижение группировки «Запад».

Он поблагодарил за работу командный состав подразделений группировки и вручил боевые награды отличившимся военнослужащим, которые проявили отвагу, мужество и героизм.

27 мая Минобороны сообщило о взятии под контроль подразделениями группировки войск «Восток» села Воздвижевка в Запорожской области. До этого подразделения группировки войск «Север» освободили еще два населенных пункта в Сумской области — Запселье и Рясное.

В ведомстве добавили, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) порядка 1075 военнослужащих: в зоне ответственности группировки войск «Север» — до 195 военнослужащих, «Запад» — свыше 190, «Южная» — более 85, «Центр» — свыше 310, «Восток» — более 240, «Днепр» — до 55 военных.

Ранее российские силы нанесли удары по инфраструктуре Украины.

 
