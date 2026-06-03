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Политика

Додон оценил позицию властей Молдавии по Приднестровью

Додон: Кишиневу не удастся взять шантажом Приднестровье
Мирослав Ротарь/Sputnik/РИА Новости

Власти Молдавии активизировали экономическое давление на Приднестровье, но взять шантажом регион не получится. Об этом РИА Новости заявил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.

«Нынешние кишиневские власти последние два-три года активизировали давление на приднестровский регион экономически, энергетически. Они пытаются надавить, взять шантажом», — сказал он на полях Петербургского международного экономического форума.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа намерена сформулировать список требований к России, и среди них может быть пункт о выводе российского военного контингента из Приднестровья.

В апреле президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости демилитаризации, деолигархизации и демократизации Приднестровья, чтобы вернуть регион в состав страны.

Ранее Санду заявила, что не будет финансировать Приднестровье до вывода войск РФ.

 
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