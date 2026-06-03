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Политика

В России ответили премьеру Латвии на слова о разрыве торговых отношений

Экономист Зубец: страны Балтии без России обречены на экономическую деградацию
Global Look Press

Намерение Латвии разорвать торговые отношения не скажется благотворно на экономике республики. Такой шаг чреват рецессией или деградацией. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист Алексей Зубец.
 
«У Эстонии и Латвии нет своих ресурсов. У Эстонии есть сланцы, за счет которых Эстония стала процветающей страной постсоветского пространства, фактически это нефть, горючие сланцы. В Латвии нет даже сланцев. Латвия экспортирует лес, [продукты] машиностроения. Как будет жить Латвия без нормальных отношений с Россией, я не понимаю», — подчеркнул он.
 
В этой связи Зубец отметил, что без России страны Балтии обречены на рецессию или деградацию. При этом, если они укрепят с РФ торговые отношения, то это благотворно скажется на их народном хозяйстве.
 
Накануне новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах прекратить торговые отношения с Россией.
 
Решение по этому вопросу будет поручено главе латвийского министерства иностранных дел Байбе Браже, которая будет действовать в сотрудничестве с Евросоюзом.

Ранее Латвия начала устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией.
 

 
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