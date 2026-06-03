В России ответили премьеру Латвии на слова о разрыве торговых отношений

Намерение Латвии разорвать торговые отношения не скажется благотворно на экономике республики. Такой шаг чреват рецессией или деградацией. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист Алексей Зубец.



«У Эстонии и Латвии нет своих ресурсов. У Эстонии есть сланцы, за счет которых Эстония стала процветающей страной постсоветского пространства, фактически это нефть, горючие сланцы. В Латвии нет даже сланцев. Латвия экспортирует лес, [продукты] машиностроения. Как будет жить Латвия без нормальных отношений с Россией, я не понимаю», — подчеркнул он.



В этой связи Зубец отметил, что без России страны Балтии обречены на рецессию или деградацию. При этом, если они укрепят с РФ торговые отношения, то это благотворно скажется на их народном хозяйстве.



Накануне новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс объявил о планах прекратить торговые отношения с Россией.



Решение по этому вопросу будет поручено главе латвийского министерства иностранных дел Байбе Браже, которая будет действовать в сотрудничестве с Евросоюзом.

Ранее Латвия начала устанавливать «зубы дракона» на границе с Россией.

