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Политика

В МИД РФ рассказали, кто изолировал США от отношений с российским бизнесом

Захарова: деструктивные силы в США изолировали Вашингтон от российского бизнеса
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что деструктивные силы в США сами изолировали Вашингтон от выгодных отношений с российским бизнесом. Об этом она сказала в интервью агентству РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Соединенные Штаты Америки при вот этих деструктивных силах, которые много лет проводили соответствующую политику, сами себя изолировали от возможности нормального ведения отношений, выгодных им, с российским бизнесом, с российским гражданским обществом», — сказала дипломат.

В декабре прошлого года газета The Wall Street Journal писала, что ближайшее окружение президента США Дональда Трампа рассматривает Россию как перспективную площадку для крупного бизнеса, несмотря на сопутствующие риски. По данным издания, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер заинтересованы в возвращении России в мировую экономическую систему. Главной целью они видят получение выгоды для американских инвесторов от доступа к российским ресурсам — не только нефти, газу и минералам, но и масштабным технологическим проектам.

Ранее представитель США на ПМЭФ рассказал о работе американского бизнеса в России.

 
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