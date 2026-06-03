Представитель США на ПМЭФ рассказал о работе американского бизнеса в России

Сегодня большинство компаний США продолжают работать в России. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) Роберт Эйджи, передает ТАСС.

Он напомнил, что американский бизнес работает в России много лет.

По словам Эйджи, есть непонимание, что раз некоторые крупные бренды покинули Россию, то ушли все, однако большинство компаний США продолжают свою деятельность в стране.

В сентябре прошлого года глава Роспатента Юрий Зубов заявлял, что крупные зарубежные бренды продолжают регистрировать и продлевать действие своих товарных знаков в России. По его словам, такая регистрация нужна для защиты продукции от подделок и незаконного использования бренда.

Многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc., Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть рынок страны с началом специальной военной операции на Украине.

Ранее Starbucks зарегистрировал товарный знак в России.