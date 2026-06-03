«А люди ли они вообще?»: Захарова высказалась о врагах России

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова на сессии «Твои слова как пули: как информация превратилась в мощнейшее оружие современности» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что сомневается в том, что враги России являются людьми. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По мнению Захаровой, те, кто организовал информационную кампанию против России, теряют человеческий облик.

«А люди ли они вообще? <...> Физиологически и биологически они, безусловно, люди. <...> Но, по сути, что осталось [в них] от человеческого?», — сказала она.

Дипломат также отметила, что сегодня между Россией и западными странами вместо железного занавеса проведена «колючая проволока, которой они сами себя огородили». Из-за этого, по ее словам, на американцев на ПМЭФ смотрят как на диковинку.

Кроме того, Захарова на полях форума заявила, что приезд американского представителя на форум свидетельствует о том, что Запад чувствует, как загнал себя в тупик.

Накануне помощник президента Юрий Ушаков сообщил, что официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в ПМЭФ. Делегацию возглавит председатель комиссии по изящным искусствам администрации США Родни Мимс Кук. ПМЭФ-2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

Ранее Захарова осудила удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР.