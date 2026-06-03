Трамп заявил, что без него Израиля сейчас бы не существовало

Трамп: если бы не действия США против Ирана, то Израиля бы сейчас не было

Президент США Дональд Трамп в интервью подкасту Pod Force One заявил, что без него Израиля сейчас бы не существовало.

«Израиля бы не было. Если бы не я, Израиля бы сейчас не было», — сказал он.

Свое мнение Трамп обосновал действиями США против Ирана, которые, по его словам, не позволили исламской республике начать полномасштабную агрессию против Израиля.

В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война с Ираном «еще не окончена», поскольку «еще есть ядерные материалы, обогащенный уран, которые необходимо вывезти из Ирана». Он также отметил стремление Тегерана производить баллистические ракеты.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке.

Ранее в МИД РФ заявили, что США и Израиль хотят вовлечь арабские страны в конфликт с Ираном.