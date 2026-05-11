Нетаньяху заявил, что война с Ираном еще не окончена

Премьер Израиля Нетаньяху: война с Ираном еще не окончена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире телеканала CBS заявил, что война с Ираном «еще не окончена».

«Я думаю, что это позволило добиться многого, но это еще не конец, потому что еще есть ядерные материалы, обогащенный уран, которые необходимо вывезти из Ирана», — заявил Нетаньяху.

По его словам, «есть еще объекты по обогащению урана, которые необходимо ликвидировать». Кроме того, премьер Израиля указал на «марионеток», которых поддерживает Иран. Он также отметил стремление Тегерана производить баллистические ракеты.

До этого Дональд Трамп заявил, что не принимает ответ Ирана на американский проект соглашения по урегулированию конфликта, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой». В Иране в ответ заявили, что реакция американского президента «не имеет никакого значения» для переговорной группы республики.

За несколько дней до этого американский президент говорил о «хороших переговорах» с Ираном и допускал возможность достижения сделки. В частности, Трамп заявлял, что Тегеран якобы согласился отказаться от ядерного оружия и что стороны «вполне могут заключить соглашение».

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.