Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Нетаньяху заявил, что война с Ираном еще не окончена

Премьер Израиля Нетаньяху: война с Ираном еще не окончена
Jack Guez/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире телеканала CBS заявил, что война с Ираном «еще не окончена».

«Я думаю, что это позволило добиться многого, но это еще не конец, потому что еще есть ядерные материалы, обогащенный уран, которые необходимо вывезти из Ирана», — заявил Нетаньяху.

По его словам, «есть еще объекты по обогащению урана, которые необходимо ликвидировать». Кроме того, премьер Израиля указал на «марионеток», которых поддерживает Иран. Он также отметил стремление Тегерана производить баллистические ракеты.

До этого Дональд Трамп заявил, что не принимает ответ Ирана на американский проект соглашения по урегулированию конфликта, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой». В Иране в ответ заявили, что реакция американского президента «не имеет никакого значения» для переговорной группы республики.

За несколько дней до этого американский президент говорил о «хороших переговорах» с Ираном и допускал возможность достижения сделки. В частности, Трамп заявлял, что Тегеран якобы согласился отказаться от ядерного оружия и что стороны «вполне могут заключить соглашение».

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!