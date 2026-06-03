Додон назвал условие для вывода российских военных из Приднестровья

Вывод российских военных из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) возможен после урегулирования приднестровского конфликта. Об этом заявил РИА Новости экс-президент Молдавии, лидер оппозиционной молдавской Партии социалистов Игорь Додон на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что в ПМР есть миротворцы, которые работают по мандату Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, также там есть Оперативная группа российских войск (ОГРВ).

«Миротворцев зачем трогать, если они обеспечивают мир, у нас никаких проблем не было. По ОГРВ — эти тысяча-полторы солдат должны уйти оттуда… Но только в рамках политического решения приднестровского конфликта», — сказал Додон.

15 мая президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев не будет финансировать Приднестровье до вывода войск РФ оттуда. В апреле политик заявила о необходимости демилитаризации, деолигархизации и демократизации Приднестровья, чтобы вернуть регион в состав страны.

Директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что для обсуждения этой темы требуются подвижки в приднестровском урегулировании, а до этого еще далеко.

Ранее Санду заявила, что не будет финансировать Приднестровье до вывода войск РФ.