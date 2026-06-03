Додон рассказал, как спасти экономику Молдавии

Додон: Молдавия должна отказаться от санкций против РФ для спасения экономики

Молдавия должна отказаться от санкций против РФ ради спасения своей экономики. Об этом заявил экс-президент Молдавии и глава оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон, передает РИА Новости.

«Первое, что нужно сделать — это отказаться от санкций, нужно садиться за стол переговоров с «Газпромом», нужно вернуться на те площадки, от которых молдавские власти решили отказаться — это СНГ и ЕАЭС», — сказал он на сессии ПМЭФ «Россия — Молдавия».

Додон считает, что правящая в республике партия «Действие и солидарность» не планирует улучшать отношения с Россией.

В марте решения о выходе Молдавии из базовых договоров СНГ — о создании Содружества, устава и Алма-Атинской декларации — были одобрены президентом страны Майей Санду и вступили в силу. Кроме того, согласно постановлению, правительство денонсировало Устав СНГ, который был подписан в Минске 22 января 1993 года.

В мае Санду заявила, что власти Молдавии не намерены финансировать Приднестровье до вывода войск РФ оттуда.

Ранее в МИД РФ прокомментировали решение Молдавии о денонсации договоров СНГ.