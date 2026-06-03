Состав участников Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) демонстрирует, что политика глобалистов полностью провалилась. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

Дмитриев назвал ПМЭФ важнейшим мировым событием, на котором будут присутствовать представители более 130 стран.

Глава РФПИ отметил, что форум объединяет суверенные страны, которые готовы на принципе партнерства двигаться в сторону развития своих экономик.

Дмитриев подчеркнул, что это отличает ПМЭФ от глобалистских форумов, таких как Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе, которые показали свою несостоятельность и свою неуспешность в продвигаемой ими идеологии.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что официальная делегация США впервые за несколько лет примет участие в ПМЭФ.

Ранее Дмитриев заявлял, что суверенное сотрудничество вытесняет провалившийся глобализм.