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Политика

В МИД России указали на планы США по давлению на страны

Панкин: Москва видит в планах США наращивание давления на Россию и другие страны
Владимир Гердо/РИА Новости

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва видит в планах США наращивание давления на Россию и другие страны, в том числе в экономической сфере. Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что в их планах наращивание давления на Россию — экономического давления, экстерриториального давления — не только на Россию, но и на наших партнеров — это мы видим», — сказал дипломат в ходе общения с журналистами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

3 июня Совет Федерации РФ принял обращение с призывом к ООН и парламентам мира осудить давление США на Кубу. Во время заседания сенаторы выразили обеспокоенность действиями США, направленными на создание условий для вооруженной интервенции против Кубы.

2 июня глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров заявил, что Россия готова идти в направлении нормализации отношений с США при условии уважения ее интересов и невмешательства в ее внутренние дела. Дипломат обратил внимание на то, что после прихода к власти нынешнего американского руководства, сменилась конфронтационная тональность, которая присутствовала в период правления Джо Байдена. По словам Гусарова, на сегодняшний день между властями двух стран сохраняется «взвешенный и прагматичный диалог».

Ранее в Кремле заявили о постоянном контакте между представителями России и США.

 
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