Совфед РФ призвал ООН осудить давление США на Кубу

Совфед РФ призвал ООН и парламенты мира осудить давление США на Кубу

Совет Федерации РФ принял обращение с призывом к ООН и парламентам мира осудить давление США на Кубу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совет Федерации ФС РФ призывает <...> выступить за безоговорочную отмену экономической, торговой, финансовой, а также энергетической блокады, введенной США против Республики Куба», — говорится в сообщении.

Во время заседания сенаторы выразили обеспокоенность действиями США, направленными на создание условий для вооруженной интервенции против Кубы.

До этого госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики представителям разведывательных служб стран — противников Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 90 милях (~145 км) от них.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы, которые спровоцировали в стране топливный кризис.

Ранее Кубу назвали препятствием для США.