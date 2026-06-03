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Политика

Стало известно о вынужденной «потере аппетита» у Запада к запрету российской нефти

Спецпосланник ЕС по санкциям: Запад потерял аппетит к запрету перевозок нефти РФ
Reuters

Кризис в Ормузском проливе заставил Запад «потерять аппетит» к планам полного запрета морских перевозок российской нефти. Об этом заявил спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Cалливан в интервью Euronews.

«События в проливе однозначно поменяли все расчеты относительно энергетики <...> В этих условиях больше нет аппетита принимать дополнительные меры, которые могут усугубить ситуацию», — сказал он.

По его словам, все западные страны столкнулись с проблемами с доступом к энергоресурсам по резонным ценам. На данный момент существует недостаток предложения, в том числе в сфере готовой продукции — дизель, авиатопливо и пр.

Запрет на морские перевозки российской нефти для западных танкеров должен был войти в 21-й пакет санкций ЕС против РФ. Однако эта мера была полностью из него исключена, отметил О'Cалливан. Он дал понять, что на саммите G7 в Эвиане 15–17 июня ограничения для российской нефти также не будут обсуждаться.

Согласно докладу Конференции ООН по торговле и развитию, рост цен на нефть, вызванный блокировкой Ормузского пролива, ударит по наиболее уязвимым экономикам и затронет около миллиарда человек. В ООН уточнили, что из 75 наиболее уязвимых экономик мира, включая наименее развитые страны и малые островные государства, 65 зависят от импорта нефти. Для них рост цен на энергоносители приведет к увеличению расходов и вынудит искать сложные компромиссы между оплатой топлива и инвестициями в базовые государственные услуги. Рост цен на нефть, как отмечается, также станет драйвером инфляции и может затронуть нетто-экспортеров и привести к глобальному замедлению экономического роста.

Ранее в минфине США подтвердили продление лицензии на морские поставки российской нефти еще на 30 дней.

 
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