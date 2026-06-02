В ООН оценили масштаб последствий блокады Ормузского пролива

Francis Mascarenhas/Reuters

Рост цен на нефть, вызванный блокировкой Ормузского пролива, ударит по наиболее уязвимым экономикам и затронет около миллиарда человек. Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В ООН отметили, что из 75 наиболее уязвимых экономик мира, включая наименее развитые страны и малые островные государства, 65 зависят от импорта нефти. Для них рост цен на энергоносители приведет к увеличению расходов и вынудит искать сложные компромиссы между оплатой топлива и инвестициями в базовые государственные услуги. Это затронет жизнь почти миллиарда человек.

«Речь идет о 983 миллионах человек. Треть из них живут за чертой бедности — менее чем на $3 в день», — уточнил официальный представитель ЮНКТАД Марчело Риси.

По данным организации, в странах с уязвимой экономикой стоимость импорта нефти может вырасти на $20 млрд в год при сохранении роста цен на 50%. Многим государствам придется искать альтернативные источники поставок. В докладе отмечается, что рост цен на нефть также станет драйвером инфляции и может затронуть нетто-экспортеров, а также приведет к глобальному замедлению экономического роста. Увеличение расходов на импорт нефти может усугубить бюджетный дефицит, ослабить обменные курсы, поднять процентные ставки и ужесточить условия кредитования, особенно в экономиках с ограниченным бюджетным пространством, предупредили в ЮНКТАД.

13 апреля после неудачных переговоров с Ираном президент США заявил о блокировке Ормузского пролива — важной нефтяной артерии планеты, через которую проходит около 20-30% глобального экспорта нефти по морю. Из-за этого цены на нефть подскочили выше $100 за баррель, что может привести к глобальному экономическому кризису. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили о планах «национализировать» Ормузский пролив.

 
