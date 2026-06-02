В НАТО планируют направить больше сил на восточный фланг Европы после инцидента в Румынии

Глава Военного комитета НАТО, итальянский адмирал Джузеппе Каво Драгоне, заявил в интервью телеканалу Al Arabiya, что Североатлантический альянс намерен направить больше сил на восточный фланг Европы после инцидента с падением дрона на крышу жилого дома в Румынии.

«НАТО уже предпринимает шаги для укрепления восточного фланга. <...> Да, мы организуем это», — сказал Драгоне.

Так он ответил на вопрос о планах перебросить дополнительные силы на восток, а также о готовности НАТО защищать «каждый дюйм» территории стран-членов альянса в случае инцидентов, подобных румынскому.

Адмирал также упомянул, что НАТО планирует создать механизм, который охватит все пространство от Балтийского до Черного моря. Он не раскрыл, какие силы будут задействованы, и не дал подробностей о системе. Драгоне добавил, что альянс изучает и внедряет лучшие средства противодействия, но не уточнил, что именно под этим подразумевается.

В ночь на 29 мая в румынском городе Галац беспилотник упал на крышу многоквартирного дома, в результате чего пострадали два человека. Власти Румынии обвинили в произошедшем Россию. По их словам, дрон якобы летел в направлении Украины для нанесения ударов. Бухарест пообещал принять дипломатические меры в отношении Москвы. Минобороны РФ пока не комментировало инцидент, а в Госдуме в беседе с «Газетой.Ru» указали на отсутствие доказательств и усомнились в том, что дрон был российским.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что попадание беспилотного летательного аппарата в жилой дом на территории Румынии свидетельствует о необходимости усиленного присутствия НАТО на восточном фланге.

Ранее итальянская газета обвинила Запад в эскалации конфликта после инцидента в Румынии.

 
