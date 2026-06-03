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Политика

Стало известно, почему Порошенко заговорил об окончании конфликта на Украине

Килинкаров: Порошенко предлагает прекращение огня для перевооружения ВСУ
Efrem Lukatsky/AP

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявлением о необходимости остановить конфликт «прямо сейчас» предлагает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому прекратить огонь, чтобы перевооружить ВСУ и затем продолжить боевые действия. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
 
«Он считает, что в данный момент у Украины сильная позиция, поэтому с этой сильной позицией они могут диктовать определенные условия: давайте мы прекратим активную фазу боевых действий, а дальше мы заболтаем этот процесс. Дальше мы усилим свои возможности внутри Украины через обеспечение украинской армии современными дронами, ракетами, решим вопрос с системами ПВО», — сказал бывший украинский парламентарий.
 
Как считает Килинкаров, заявление Порошенко говорит о попытке «провернуть то же самое, что он делал в формате Минских договоренностей, когда восемь лет они с нами вели какие-то разговоры, а в это время параллельно перевооружались».
 
«Он [Порошенко] за то, чтобы выиграть время», — отметил экс-нардеп.
 
Бывший депутат Украины пояснил, что на самом деле Порошенко не является оппозицией Зеленскому, а просто предлагает Западу альтернативу управления киевским режимом. При этом сама стратегия Киева против России не зависит от главы государства, указал Килинкаров.
 
До этого Порошенко заявил, что Украине нужно «воспользоваться нынешней возможностью» и остановить конфликт с Россией «прямо сейчас».

Ранее на Украине заявили о «заключительном этапе» боевых действий.

 
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