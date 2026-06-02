Порошенко призвал остановить конфликт на Украине «прямо сейчас»

Украине нужно «воспользоваться нынешней возможностью» и остановить конфликт с Россией «прямо сейчас». Об этом в интервью Kyiv Post заявил бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Нам определенно нужно приложить огромные усилия, чтобы воспользоваться нынешней возможностью и остановить войну прямо сейчас. Под «прямо сейчас» я подразумеваю не в течение трех лет, не где-то в следующем марте, а как можно скорее. Для этого нам нужен план, сосредоточенность, решимость и надежные партнеры», — заявил он.

По словам Порошенко, за столом переговоров должны быть Украина, Европа, США и Россия. И переговоры должны начаться, когда боевые действия будут «если не полностью завершены, то хотя бы приостановлены». Поэтому, считает он, Украине необходимо прекращение огня.

«Для достижения этой цели мы должны использовать все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты: удары беспилотников, возможности вооруженных сил, санкции, введенные нашими партнерами, новые поставки вооружений, финансирование оборонной промышленности Украины и все козыри, которые у нас еще остались», — сказал Порошенко.

При этом он подчеркнул, что Украина должна использовать прекращение огня для перевооружения, как в свое время Киев использовал Минские соглашения.

В конце мая Порошенко также заявил, что Украина и Европа не были так близко к миру, как в мае 2026 года.

В недавнем интервью CBS News президент Украины Владимир Зеленский сказал, что существует окно возможностей для переговоров с Россией до зимы.

Также 1 июня глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отметил, что Зеленский попытается добиться прекращения боевых действий до зимы.

Ранее на Украине заявили о «заключительном этапе» боевых действий.