Захарова назвала отношения России и Кубы самоценными

Захарова: отношения РФ и Кубы не направлены против США

Отношения России с Кубой не направлены на подрыв их диалога с США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями».

«У нас абсолютно самоценные, уникальные, исторически сложившиеся отношения с островом за расширение своих каких-то геополитических зон влияния, Куба не реализует свои амбиции в других частях света, Куба отстаивает свой национальный суверенитет», — подчеркнула дипломат.

До этого Совет Федерации России принял обращение с призывом к ООН и парламентам мира осудить давление США на Кубу. Сенаторы выразили обеспокоенность действиями Штатов, направленными на создание условий для вооруженной интервенции против Кубы.

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио обвинил власти Кубы в предоставлении территории республики разведкам противников Вашингтона. По его словам, Штаты не могут позволить, чтобы их оппоненты размещали сотрудников разведслужб или военные базы в 145 километрах от них.

Ранее Кубу назвали препятствием для США.