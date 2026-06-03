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Политика

Генсек НАТО Рютте приехал в Киев

Страна.ua: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев
Соцсети

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в среду, 3 июня, в Киев. Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

На опубликованном фото можно увидеть, как улыбающийся Рютте выходит из поезда. При этом цели визита генсека альянса на Украину не называются.

До этого стало известно, что Рютте пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на саммит военного блока, который пройдет в Турции. По словам руководителя Североатлантического альянса, Зеленский пообещал посетить мероприятие. Очередной саммит НАТО состоится в Анкаре с 7 по 8 июля.

При этом в марте Рютте заявлял, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс сейчас не стоит на повестке дня. Он пояснил, что некоторые страны — члены военного блока не поддерживают принятие Киева в организацию.

Сам Зеленский ранее отмечал, что «основным желанием Украины было вступление в НАТО», однако Киев готов отказаться от этого при условии получения гарантий безопасности от западных стран. Президент России Владимир Путин в свою очередь назвал вступление Украины в НАТО угрозой безопасности России.

Ранее на Западе оценили шансы Украины на членство в НАТО.

 
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