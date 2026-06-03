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Политика

Премьер Латвии заявил о необходимости разорвать торговые связи с Россией

Премьер Латвии потребовал разорвать все торговые связи с Россией и Белоруссией
Global Look Press

Премьер-министр Латвии Андрис Кульбергс заявил, что страна должна приостановить экономические связи с Россией и Белоруссией. Его слова на пресс-конференции после заседания правительства приводит Delfi.

Латвия должна прекратить эти связи, так как «это ненужная зависимость, которая только ухудшает ситуацию», считает Кулбергс.

По его словам, он поручит министру иностранных дел Байбе Браже найти решение для реализации этого вопроса в координации с Европейским союзом, «потому что мы не изолированы».

При этом премьер подчеркнул, что экспортные ограничения не затронут фармацевтическую промышленность, которую «нельзя рассматривать однозначно».

Будет ли это исключение распространяться только на фармацевтическую промышленность, он не уточнил.

До этого парламент Латвии одобрил в первом чтении законопроект об ограничении использования русского языка в общественных СМИ.

Ранее Эстония установила на границе с РФ первые стационарные системы для борьбы с БПЛА.

 
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