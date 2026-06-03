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Политика

Захарова упрекнула Запад в тотальной «украинизации» повестки

Захарова: Запад исказил мировую информационную повестку украинизацией
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Запад исказил мировую информационную повестку «украинизацией», подавая все события только через призму Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Известиям».

«Происходит такая буквально насильственная украинизация политического угла, по всей повестке: экономика, культура, гуманитарка», — отметила Захарова.

По ее словам, тема Украины в мировой информационной повестке сегодня обсуждается также активно, как тема международного терроризма в девяностых-двухтысячных годах, когда все аспекты общественной жизни оценивались через эту призму.

До этого аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил об «украинизации» Европы. Он отметил, что видел, как этот процесс происходил в Киеве с 2014 по 2022 год, и знал, «что он закончится трагедией». Теперь то же самое, по словам аналитика, происходит в Северной и Западной Европе. Он выразил сомнение в том, что этот процесс можно остановить, однако понадеялся, что этому процессу могут сопротивляться в Польше.

Ранее полпред Путина заявил о «жесточайшей» информационной войне против России.

 
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