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Полпред Путина заявил о «жесточайшей» информационной войне против России

Полпред Жога призвал наносить удары в информационной войне, ведущейся против РФ
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Телеграм-канал «ВРЕМЯ ГЕРОЕВ»

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил о необходимости наносить удары в информационной войне, которая ведется против РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Против России ведется жесточайшая информационная война. Наша Родина должна не только отвечать на вызовы противника, но и наносить собственные удары, забирая инициативу», — сказал Жога.

Он отметил, что информационная война с окончание «горячей» фазы специальной военной операции (СВО) на Украине не закончится. Жога призвал журналистов объективно, открыто и честно рассказывать об участниках спецоперации, наших ценностях и достижениях.

24 июня американское агентство Bloomberg опубликовало аналитический материал, в котором описало сценарий начала возможной войны между Россией и НАТО.

По мнению журналистов, конфликт может начаться с остановки поезда на железнодорожном пути между Москвой и Калининградом в Литве. В Bloomberg считают, что Кремль в таком случае мог бы ввести войска на территорию прибалтийского государства под предлогом защиты своих застрявших граждан. А это, в свою очередь, заставит страны альянса прибегнуть к пятой статье о коллективной обороне.

Ранее в Госдуме прокомментировали клятву Трампа о ненападении России на НАТО.

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