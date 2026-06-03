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Политика

Экс-советник Кучмы назвал бессмысленными просьбы Зеленского о помощи

Экс-советник Соскин: просьбы Зеленского о помощи не принесли результат
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Союзники Украины проигнорировали все просьбы президента Владимира Зеленского о помощи. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, удар возмездия ВС РФ показал, что все призывы и «крики» Зеленского о помощи оказались «до одного места». Киев остался без помощи со стороны Запада, что серьезно влияет на обстановку, подчеркнул эксперт.

Также Соскин заявил, что на самого Зеленского давят лидеры ряда стран, выступающих против членства Украины в Евросоюзе. Против украинского лидера сформировался фронт из Чехии, Венгрии, Словакии и Польши, указал он.

До этого президент Владимир Зеленский после заявления России о начале систематических ударов по целям в Киеве обратился к американскому коллеге с просьбой о помощи. Он направил лидеру США письмо, в котором призвал предоставить Киеву системы ПВО и ракеты к ним. По словам президента Украины, текущие темпы поставок «уже не соответствуют реальности угрозы».

При этом в ВСУ уже заявляли, что украинская ПВО оказалась «на голодном пайке», а сам Зеленский признавал, что ситуация с ракетами «хуже уже быть не может».

Ранее Зеленского предостерегли от нападения на Белоруссию.

 
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