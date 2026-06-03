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Политика

Жители двух польских городов намерены вернуть Украине полученные звания

Жители Хелма и Пшемысля хотят вернуть Киеву полученные почетные звания
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители расположенных на юго-востоке Польши приграничных городов Хелм и Пшемысль хотят вернуть Украине полученные от нее звания «Городов-спасителей». Об этом говорится в совместном заявлении мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна, опубликованном в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По их словам, поступило большое количество обращений от горожан и СМИ, которые являются проявлением протеста и способом привлечения международного внимания к тому, что происходит на Украине.

Банашек и Бакун подчеркнули, что подобные почетные звания имеют смысл исключительно тогда, когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении. Главы городов напомнили, что в самый трудный момент помощь поляков украинцам носила искренний, честный и совершенно бескорыстный характер.

2 июня вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что президента Украины Владимира Зеленского больше не считают желанным гостем в стране.

На прошлой неделе Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров ОУН (организация запрещена в России) Андрея Мельника в Киевской области. Кроме того, он присвоил одному из подразделений ВСУ почетное наименование «имени героев УПА» (организация запрещена в России).

Ранее президент Польши Навроцкий решил инициировать процедуру лишения Зеленского ордена Белого Орла.

 
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