Жители расположенных на юго-востоке Польши приграничных городов Хелм и Пшемысль хотят вернуть Украине полученные от нее звания «Городов-спасителей». Об этом говорится в совместном заявлении мэра Хелма Якуба Банашека и мэра Пшемысля Войцеха Бакуна, опубликованном в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По их словам, поступило большое количество обращений от горожан и СМИ, которые являются проявлением протеста и способом привлечения международного внимания к тому, что происходит на Украине.

Банашек и Бакун подчеркнули, что подобные почетные звания имеют смысл исключительно тогда, когда они основаны на честности, правде и взаимном уважении. Главы городов напомнили, что в самый трудный момент помощь поляков украинцам носила искренний, честный и совершенно бескорыстный характер.

2 июня вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак заявил, что президента Украины Владимира Зеленского больше не считают желанным гостем в стране.

На прошлой неделе Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров ОУН (организация запрещена в России) Андрея Мельника в Киевской области. Кроме того, он присвоил одному из подразделений ВСУ почетное наименование «имени героев УПА» (организация запрещена в России).

Ранее президент Польши Навроцкий решил инициировать процедуру лишения Зеленского ордена Белого Орла.