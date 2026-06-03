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Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

Трамп требует от Ирана письменного подтверждения уступок

ABC: Трамп хочет письменно закрепить уступки Ирана по ядерной программе
Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы Иран предоставил письменные гарантии по ядерным вопросам в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на осведомленные источники.

По информации вещателя, иранские представители в устной форме выразили готовность согласиться на ряд условий, касающихся своей ядерной программы. Однако во время заседания в Ситуационной комнате Белого дома Трамп посчитал эти устные гарантии недостаточными.

Основной темой переговоров между США и Ираном является меморандум о взаимопонимании, который должен формально продлить режим прекращения огня, обеспечить постепенное открытие Ормузского пролива и установить временные рамки для дальнейших обсуждений по ядерной программе Ирана.

1 июня иранское агентство Tasnim писало, что Иран не возобновит переговоры с США, пока Израиль не прекратит военную операцию в Ливане и не выведет свои войска с территории страны.

Ранее в МИД РФ заявили, что США и Израиль хотят вовлечь арабские страны в конфликт с Ираном.

 
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